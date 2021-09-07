Налоговый режим на Курилах не должен нарушать законы обеих стран – МИД Японии

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По мнению главы МИД Японии Тосимицу Мотэги, предложенный президентом России особый налоговый режим на Курилах не должен нарушать законодательства двух государств. Об этом сообщает РИА Новости.

Мотэги также добавил, что Япония хотела бы продолжить вести конструктивный диалог с РФ для создания подходящих условий для подписания мирного договора.

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что налоговый режим, который предусматривает набор льгот и стимулов для бизнеса, планируют создать до конца этого года.

Он уточнил, что первый очевидный кандидат на новые проекты – это рыбная отрасль. Второй, по его словам, – это туризм. В отношении условий для иностранных компаний министр сказал, что "должен быть хороший симбиоз" с российскими инвесторами.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что власти обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны, чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары.

