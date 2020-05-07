Перегибать палку с профилактическими мерами нельзя – Путин

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Президент РФ проверки нужны и в других отраслях, но требования должны быть осмысленными, передает РИА Новости.

"Очевидно, что после спада эпидемии с учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а может быть, и прежде всего, на транспорте", – сообщил Путин в ходе совещания по вопросам развития транспорта.

Президент подчеркнул, что меры не должны оказаться избыточными. "Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями", – отметил Путин.

В частности, принимаемые меры должны стать соразмерны рискам и служить безопасности граждан, заключил глава государства. "Это всегда должно быть у нас на первом плане", – сказал Путин.

Ранее стало известно, что совет Думы рассмотрит дополнительные меры по борьбе с COVID-19.