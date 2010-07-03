Россельхознадзор смягчил ограничения на поставки молока из Белоруссии

Россельхознадзор смягчил ограничения на поставки в Россию молочной продукции из Белоруссии, говорится на сайте ведомства.
Сняты ограничения на поставки молока, сливок сухих и пастеризованных, а также сыворотки и концентрата сывороточного и молочного белка. Кроме того, отменяется запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра. Около 300 белорусских предприятий имеют право на поставку молочной продукции в Россию.
"Сохраняется действие указаний Россельхознадзора в отношении поставок продукции 29 белорусских предприятий", – уточнили в пресс-службе.
Тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока и молочной продукции был введен в феврале 2018 года. В Россельхознадзоре сослались на то, что ввозимые в Россию товары не отвечали требованиям безопасности. Лишь в декабре ограничения сняли с трех белорусских предприятий.
Ранее Роскачество исследовало 90 производителей российского молоко и выявило нарушения в 20% продукции. Согласно результатам исследования, лучшим молоком стало "Большееланское", "Веселая коровка", "Вятушка", "Домашенька", "Коровка из Кореновки", "Летний луг", "Любимая чашка", "Майкопское", "Нижняя Тавда", "НМ", "Пестравка", "Первый вкус", "Стожок", "Чебаркульское молоко", "ЭГО", "Янта", "Добрая Кормилица", ОАО "Северодвинск-Молоко", ПК "Шекснинский маслозавод", "СЛАВМО" и Parmalat.
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