Экономист рассказал, когда остановится рост курса доллара и евро

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В ближайшие несколько дней рост курса доллара и евро остановится и произойдет корректировка. Об этом Москве 24 заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

В последнее время наблюдается рост курса иностранной валюты. По данным Мосбиржи, 7 апреля доллар перешагнул порог в 82 рубля, евро торговалось на отметке выше 90 рублей. Такие показатели наблюдаются впервые с 14 апреля прошлого года.

По словам Беляева, на фоне ослабления рубля граждане стали активнее вкладываться в иностранную валюту.

"Сейчас накладывается ажиотажный момент. У нас всегда в неопределенной ситуации начинается повышенный спрос на иностранную валюту, что определяет ее рост по отношению к рублю. Но долго так продолжаться не может", – говорит экономист.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Достаточно скоро рост остановится. Я думаю, что ближайшие дня два это продлится, еще по пару рублей прибавится. Потом начнется снижение. Это даже не снижение, а корректировка.

При этом, по мнению эксперта, не стоит ожидать сильного падения курса иностранных валют. "Я думаю, что доллар все равно ниже 80 рублей вряд ли опустится. На некоторое время он на этой отметке задержится. Евро будет, скорее всего, в пределах 88–89 рублей", – прогнозирует Беляев.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что стоимость национальной валюты зависит от торгового баланса. Повышение цен на отечественные энергоносители, которое сейчас наблюдается, может благотворно отразиться на рубле, укрепив его, отметил министр.



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