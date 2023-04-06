Эксперт рассказал, что западные компании начинают нести убытки от потери рынка РФ

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Западные бренды, ушедшие полностью или временно приостановившие свою деятельность в России, могли потерять порядка двух миллиардов долларов, то есть 3,5% от общей выручки, передает радиостанция "Комсомольская правда" мнение гендиректора Vector Market Research Дмитрия Чумакова.

"Страдания на Западе, безусловно, есть. Более того, многим совершенно непонятно, почему компании, которые прежде работали на потребительском рынке в России, теперь начинают нести убытки. Они теряют, может быть, не такую большую долю в своих продажах, но теряют достаточно много в плане маржинальности", – заявил Чумаков.

Эксперт считает, что компании должны работать в два раза больше, чтобы отбить инвестиции, которые оказываются напрасными.

Он также подчеркнул, что российский покупатель отличается "благодарностью" и приверженностью к тем брендам, к которым успел привыкнуть. В связи с этим покупатель приносит соответствующую прибыль, приобретая тот или иной товар, например, одежду или обувь на разные сезоны.

Именно поэтому уход западных компаний с российского рынка является болезненным для первых. Тем более нет ясности, как они собираются возмещать убытки.

Ранее советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак рассказал, что самые ощутимые потери прибыли от ухода с российского рынка у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA – на их долю вместе приходится более одного миллиарда долларов.

По его мнению, почти половина брендов покинула РФ из-за существующих ограничений внешнеторговых операций и логистических сбоев.



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