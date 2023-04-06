Остановившие бизнес с начала СВО зарубежные бренды потеряли около 2 млрд долларов – СМИ

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Зарубежные бренды, остановившие или приостановившие свой бизнес в России, по оценкам консультантов, могли потерять в общей сложности до 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, зарубежные бренды недополучили прибыли в 1,3–1,5 миллиарда долларов. При этом, если учитывать временно неработающие магазины сетей, которые не заявили об уходе, сумма может достигнуть около 2 миллиардов долларов, считают опрошенные изданием консультанты.

"Самые ощутимые потери – у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA – на их долю вместе приходится более одного миллиарда долларов", – заявил советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак.

Он также заявил, что лишь часть из покинувших Россию сетей обосновывает свой уход репутационными потерями. По его мнению, почти половина брендов покинула РФ из-за существующих ограничений внешнеторговых операций и логистических сбоев.

Ранее сообщалось, что поставщик кристаллов Swarovski полностью уйдет из РФ.Продажи приостановили еще год назад, а весь следующий период в компании назвали "бездействующим пребыванием".

До этого об уходе с российского рынка заявила французская компания Legrand.

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