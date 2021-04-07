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Экономика

12:22

Аналитик прокомментировал рост курса доллара

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев прокомментировал RT резкий скачок курса доллара впервые с ноября 2020 года.
"Рубль очень долго находится в боковом движении, в коридоре между 73 и 77. Он пару раз падал ниже 73, но на очень короткий срок. Если смотреть с начала декабря, рубль находится в достаточно волатильном, но сугубо боковом коридоре", – отметил Коренев.

Кроме того, по мнению аналитика, временный выход из положения может объясняться публикацией новых данных об инфляции – она оказалась 5,79%, увеличившись на 0,1% всего за месяц.

Ранее курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже увеличился на 0,98% к закрытию предыдущей сессии и достиг 78,0225 рубля. В последний раз курс доллара находился выше отметки 78 рублей только 5 ноября прошлого года.

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