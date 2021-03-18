Эксперт предсказал ослабление рубля

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Курс российской валюты к середине этого года может составить 77 рублей к доллару и 90 рублей к евро. Такой прогноз дал главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.

"Вторая половина года традиционно более слабая для рубля, в том числе из-за увеличения выплат по внешнему долгу и дивидендов иностранным инвесторам", – рассказал Васильев "Российской газете".

Еще одна причина, как отметил эксперт, заключается в том, что экономика начинает восстанавливаться, границы открываются, а это повышает спрос на доллары и евро.

17 марта курс доллара достиг 74 рублей на фоне заявлений президента США Джозефа Байдена. Курс американской валюты ускорил рост до 1,58%. Курс евро возрос до 87,68 рубля.

Ранее управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах рассказал, что рубль может укрепиться на 6% от текущих уровней уже к лету, при этом доллар будет стоить меньше 70 рублей.