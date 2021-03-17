Курс доллара на Мосбирже поднялся до 74 рублей

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Курс доллара достиг 74 рублей на фоне заявлений президента США Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Курс данной валюты ускорил рост до 1,58%. Европейская валюта увеличилась до 87,68 рубля.

Ранее управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах рассказал, что рубль может укрепиться на 6% от текущих уровней уже к лету, при этом доллар будет стоить меньше 70 рублей.

По его словам, на фоне нестабильных цен на нефть об устойчивом курсе говорить не приходится. Он напомнил, что даже в стабильном 2019 году курс двигался в диапазоне 60 и 69 рублей за доллар.