Эксперт Петрова: импорт сливочного масла в РФ обусловлен повышенным спросом

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Импорт сливочного масла в Россию обусловлен повышенным спросом со стороны предприятий. Об этом в беседе с радио КП рассказала основатель одной консалтинговой компании Марина Петрова.

"Это не значит, что мы стали есть по три бутерброда в день, нет. Дело в том, что те предприятия, которые используют масло как сырье, например, производители мороженого или кондитеры, эти предприятия покупают в индустриальных объемах сливочное масло", – пояснила эксперт.

По ее словам, для разрешения ситуации либо в РФ будет развиваться собственное производство, для чего необходимы субсидии, либо для снижения цен придется закупать импортную продукцию.

Межд тем Росстат сообщал, что с 26 ноября по 2 декабря сливочное масло подорожало на 1,2%. С начала года рост цен на продукт составил 33,15%.

При этом в 21 российском регионе были подписаны соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Как отмечали в ФАС, это позволит стабилизировать стоимость продукции и повысить ее доступность.