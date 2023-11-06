Доллар завершил торги снижением до 92,39 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рубль по итогам торгов повысился к доллару и упал к юаню. Иностранные валюты завершили торги в значениях 92,39 рубля и 12,68 рубля, указывается в данных Московской биржи.

Американская валюта расчетами завтра на 19:00 по московскому времени упала на 3 копейки, юань увеличился на 2 копейки. Европейская валюта снизилась на 7 копеек и составила 98,88 рубля.

До этого евро упал в цене ниже 98 рублей. Стоимость оказалась наименьшей впервые с 5 июля. Доллар между тем торговался по 92,58 рубля.

Ранее финансовый аналитик Денис Буйволов спрогнозировал, что доллар будет торговаться по 92–95 рублей. По словам Буйволова, ключевую поддержку российская валюта продолжает получать от обязательных продаж экспортерами большей части валютной выручки.

Также аналогичный прогноз по доллару на следующую неделю дал аналитик Владимир Чернов. Он отметил, что если экспортеры будут продавать валютную выручку согласно указу президента, то есть вероятность укрепления стоимости российской национальной валюты до 90 рублей за доллар.

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