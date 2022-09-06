В Сбербанке заявили о намерении открыть еще один офис в Индии

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Сбербанк планирует в 2023 году открыть офис в Индии в городе Мумбаи, заявил РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.

Он добавил, что Сбербанк направил местному регулятору запрос на получение разрешения на открытие офиса.

По словам Попова, среднемесячный объем платежей в национальных валютах из России в Индию через Сбербанк с марта по июль этого года вырос более чем в 30 раз.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

После этого Центробанк объявил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Держатели Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, делать переводы и проводить операции в банкомате.