TotalEnergies передаст "Зарубежнефти" свои 20% в Харьягинском месторождении

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Французская TotalEnergies приняла решение передать "Зарубежнефти" долю в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Сделка подлежит одобрению со стороны российских властей.

Ранее стало известно, что Baker Hughes, которая занимается бурением, оценкой запасов и организацией месторождений, заявила о приостановке обслуживания СПГ-проектов в России. Организация отозвала экспертов с проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" "Новатэка", а также проектных специалистов со строящегося "Арктик СПГ-2" "Новатэка".

До этого "дочку" "Новатэка" обязали передать инфраструктуру компаниям Польши. Отмечалось, что премьер-министр страны дал поручение PGNiG, PSG, Gaz-System немедленно подать газ в те сети, которыми формально владеет "Новатэк". Он уточнил, что в случае невыполнения данного требования могут быть применены принудительные средства.