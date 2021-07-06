Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Доллар поднялся выше 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В сравнении с закрытием предыдущей сессии курс американской валюты ускорил рост до 0,81% и торговался на отметке 74,0525 рубля. Доллар превысил отметку 74 рубля впервые с 17 мая 2021 года.

Накануне сообщалось, что цена нефти марки Brent превысила отметку 77 долларов за баррель. Речь шла о фьючерсах на топливо с поставками в сентябре.

Подорожала и нефть марки WTI. Ее стоимость достигла 75,36 доллара за баррель.