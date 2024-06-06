ФССП начала передачу гостиницы Four Seasons и галереи "Модный сезон" в собственность РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала процесс передачи гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и галереи "Модный сезон" на Охотном Ряду в Москве в собственность РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Перечисленные объекты принадлежат бывшему совладельцу банка "Югра" Алексею Хотину. После решения суда приставы начали принудительный процесс передачи.

В начале марта этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к 9 годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей. Мужчину признали виновным по статье "Растрата в особо крупном размере". При этом банк "Югра" стал банкротом еще в 2018-м. Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами достигла 194,9 миллиарда рублей.

