Более трети россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях – исследование

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Более трети россиян – 35% – согласны получать зарплату в цифровых рублях, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос рекрутинговой компании hh.ru.
Из них 29% готовы получать выплаты от работодателя в цифровых рублях на карту полностью, а 6% – частично. 32% россиян, принявших участие в исследовании, заявили, что не согласны на такие условия, еще 33% затруднились ответить.
Уточняется, что из тех, кто готов получать зарплату в цифровых рублях, 34% мужчин и 24% – женщин. Почти половина согласившихся – 47% – россияне в возрасте от 18 до 24 лет. 36% – граждане от 25 до 34 лет.
Отмечается, что 83% респондентов в настоящее время официально трудоустроены, остальные зарегистрированы в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.
Участие в опросе приняли 2 169 россиян. Исследование проводилось с 27 мая по 2 июня 2022 года.
Цифровой рубль – новая форма денег, сочетающая свойства наличных и безналичных. В середине февраля начался первый этап тестирования цифрового рубля, в рамках которого был проверен его выпуск и открытие цифровых кошельков. Второй этап планируют начать осенью. Он будет включать в себя тестирование операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, а также платежей за госуслуги и взаимодействия с Федеральным казначейством.
Ранее первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что в апреле 2023 года начнется тестирование цифрового рубля на реальных клиентах и операциях. Она также добавила, что запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти в 2024 году.
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