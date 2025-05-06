Tagesschau: провал Мерца на выборах обрушил фондовый рынок в Германии

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Провал кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца в результате первого тура голосования в бундестаге вызвал спад на фондовом рынке, а также серьезные волнения в экономике, передает телеканал Tagesschau.

Главный экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe Александр Крюгер, комментируя ситуацию, отметил, что провал Мерца на выборах сигнализирует о том, что Германия "не может даже избрать правительство".

"Экономика в любом случае стагнирует, и структурные реформы давно назрели", – добавил Крюгер.

Мерц по итогам первого тура не смог набрать достаточного количества голосов для избрания канцлером ФРГ. Ему нужно было получить 316 голосов, но его поддержали 310 человек.

СМИ сообщали, что Мерц якобы решил не участвовать во втором туре голосования. В этом случае 6 мая страна осталась бы без нового канцлера, а запланированные на 7 мая зарубежные поездки Мерца оказались бы под вопросом.

Однако глава фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Йенс Шпан вскоре заявил, что ХДС/ХСС вновь предложат Мерца на пост немецкого канцлера.