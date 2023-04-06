Курс доллара в начале торгов вырос до 79,87 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара и юаня в начале торгов на Московской бирже вырос, евро незначительно упал. Об этом говорят данные торгов.

Американская валюта расчетами завтра на 07:06 по московскому времени подорожала на 3 копейки, до 79,87 рубля. Китайский юань поднялся на 1 копейку, до 11,59 рубля. При этом европейская валюта стала дешевле на 8 копеек, до 87,21 рубля.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев сообщил, что рекордный рост курса доллара до 79 рублей и евро до 87 рублей можно объяснить сокращением притока валюты в РФ и восстановлением импорта.

Вместе с тем Прокофьев рассказал о потере актуальности перехода на юани, поскольку на валюту нельзя ничего приобрести за пределами Китая из-за ее неконвертируемости. Для получения импорта, который нужен промышленности РФ, нужна конвертируемая валюта, считает эксперт.

По словам экономиста, сейчас правительство нуждается в дешевом рубле, который позволит увеличить доходы бюджета и компенсировать расходы.

До этого экономист Георгий Остапкович предположил, что курс евро не превысит отметку в 90 рублей. По его словам, если курс евро поднимется до 90 рублей, Центробанк и Минфин примут соответствующие меры сдерживания.

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