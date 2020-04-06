Банк России снизил официальные курсы доллара и евро

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк установил официальные курсы валюты на вторник, 7 апреля.
Евро снизился на 3,1 рубля – до 82,63 рубля, доллар упал на 1,32 рубля – до 76,40 рубля, говорится на сайте регулятора.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась по сравнению с показателем на нерабочую неделю и понедельник, 6 апреля, на 2,12 рубля, составив 79,20 рубля.
Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 9 процентов, стоимость сырья сейчас составляет 31,69 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI упала на 10,39 процента – до 25,96 доллара за баррель.
Владимир Путин заявил, что Россия может сократить добычу нефти в объеме порядка 10 миллионов баррелей в сутки, но этот процесс должен быть "партнерским".
Он также высказал мнение о том, что Эр-Рияд пытается избавиться от конкурентов, специализирующихся на сланцевой нефтедобыче. Президент РФ подчеркнул, что для этого необходимо снижение цены на черное золото ниже отметки в 40 долларов за баррель.
Саудовская Аравия опровергла это. В министерстве иностранных дел страны отметили, что добыча сланцевой нефти является важным источником энергии.
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