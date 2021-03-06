В Европарламенте призвали использовать "Северный поток – 2" против РФ

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Евросоюз должен использовать "Северный поток – 2" как инструмент давления на Москву, заявил председатель крупнейшей в Европарламенте фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, этот газопровод "не в европейских интересах". Политик призвал Брюссель использовать его как "рычаг во внешней политике", так как Берлин не собирается останавливать проект.

Депутат считает, что "Северный поток – 2" экономически стабилизирует систему Владимира Путина, которая "действует в огромной степени против Евросоюза и его государств-членов".

Он заявил, что если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере.

Вебер также попросил Европейский союз вести себя увереннее во внешней политике, отметив, что Европе надо "отказаться от наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками".

Ранее власти Германии заявили, что считают санкции США против проекта "Северный поток – 2" вмешательством в европейский суверенитет. Такая позиция немецкого правительства была высказана в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос.

19 января 2020 года в США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". В список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".

Позднее в администрации США заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Сообщалось, что американские власти продолжают следить за завершением строительства газопровода.