Курс юаня опустился ниже 14 рублей впервые с 21 ноября

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Курс юаня на Московской бирже опустился ниже 14 рублей впервые с 21 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:40 по московскому времени, китайская валюта снижалась на 33,75 копейки и составила 13,994 рубля. При этом к 15:45 юань ускорил падение до 13,99 рубля.

К 15:55 валюта замедлила снижение и достигла 14,0165 рубля.

27 ноября курс юаня поднялся выше 15 рублей впервые с марта 2022 года. Расчетами на 15:58 по московскому времени он вырос на 35 копеек, до 15,02 рубля.

Между тем в этот день курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке "Форекс" впервые с марта 2022 года превысил 110 рублей. По данным на 14:20 по московскому времени, курс американской валюты вырос на 4,26%, до 110,0006 рубля.

