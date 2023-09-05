05 сентября, 12:13Экономика
Экономист спрогнозировал потолок курса доллара до конца года
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Максимальный предел, которого может достичь доллар до конца года, составляет 100 рублей. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.
Утром 5 сентября курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 97 рублей. Такой показатель фиксируется впервые с 16 августа этого года.
По мнению Остапковича, курс доллара на уровне 100 рублей является красной линией для правительства, Центробанка и министерства финансов РФ.
Доллар по 100 рублей также является психологической границей для людей, добавил экономист.
"Люди считают, что если доллар уйдет за 100 рублей, значит, в экономике происходит что-то плохое. Я думаю, если он приблизится к 100 или войдет в диапазон 100, то Центробанк и Минфин предпримут различные действия, чтобы остановить это падение. Рычаги у них есть для проведения таких операций", – заключил Остапкович.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина оценила перспективу снижения ключевой ставки в ближайшее время. По ее словам, такой сценарий маловероятен. Он возможен только при условии устойчивого снижения темпов роста цен, пояснила Набиуллина.
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