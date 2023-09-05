Экономист спрогнозировал потолок курса доллара до конца года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Максимальный предел, которого может достичь доллар до конца года, составляет 100 рублей. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

Утром 5 сентября курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 97 рублей. Такой показатель фиксируется впервые с 16 августа этого года.

По мнению Остапковича, курс доллара на уровне 100 рублей является красной линией для правительства, Центробанка и министерства финансов РФ.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ До конца года доллар будет, наверное, в диапазоне 93–98, максимум 100 рублей. Выше 100 наши регуляторы не дадут доллару уйти.

Доллар по 100 рублей также является психологической границей для людей, добавил экономист.

"Люди считают, что если доллар уйдет за 100 рублей, значит, в экономике происходит что-то плохое. Я думаю, если он приблизится к 100 или войдет в диапазон 100, то Центробанк и Минфин предпримут различные действия, чтобы остановить это падение. Рычаги у них есть для проведения таких операций", – заключил Остапкович.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина оценила перспективу снижения ключевой ставки в ближайшее время. По ее словам, такой сценарий маловероятен. Он возможен только при условии устойчивого снижения темпов роста цен, пояснила Набиуллина.

