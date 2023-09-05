Власти увеличат первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20% – СМИ

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Правительство России может ограничить ипотечное кредитование с господдержкой. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета "Ведомости".

Согласно данным издания, речь пойдет об увеличении первоначального взноса с 15 до 20%, а также о снижении на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии кредитным организациям.

Отмечается, что льготная ипотека продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и мер Центробанка РФ по дестимулированию выдачи новых займов.

По словам источника газеты, близкого к правительству, "льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать". Он отметил, что ключевыми рисками является несбалансированность рынка недвижимости и продолжающийся рост цен.

Другой собеседник газеты заявил, что увеличение первоначального взноса на 5% и снижение субсидии на 0,5% является слишком аккуратным решением, и для охлаждения рынка необходимы более смелые действия.

На данный момент средние ставки по ипотечным программам банков приближаются к 14% годовых, а ставки по льготной ипотеке почти в 2 раза ниже. Согласно данным АО "Дом.рф", за неделю с 24 по 31 августа, выдачи по льготной программе на новостройки под 8% достигли максимального объема в этом году и превысили 60 миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2023 года порядка 400 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия благодаря льготной ипотеке. С января текущего года в стране было построено 24 миллиона квадратных метров жилья. Российский лидер обратил внимание, что в сравнении с прошлым годом показатель увеличился.

До этого сообщалось, что Росреестр в июле выявил максимальный с начала года объем ипотечных сделок в Москве. Показатель превышает июньский на 1,4%. Москва остается на первой позиции среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам.

Ипотечные кредиты подорожали в России