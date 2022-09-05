В OMV сообщили о получении около 30% заказанного на 5 сентября для Австрии газа

Фото: depositphotos/Imagecom

Австрийская компания OMV получает порядка 30% заказанного для Австрии на понедельник, 5 сентября, газа от "Газпрома".

"Объемы газа на сегодняшний газовый день соответствуют примерно 30% объема, номинированного компанией OMV для Австрии в соответствии с контрактом", – сообщили РИА Новости в компании.

2 сентября в "Газпроме" сообщили о полной остановке транзита газа по "Северному потоку" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении плановых работ на газоперекачивающем агрегате КС "Портовая" была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава.

Плановые работы проводились совместно с представителями компании Siemens Energy AG. Ростехнадзор выдал президенту и главному исполнительному директору компании Кристиану Бруху предупреждение о необходимости починить турбину.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране, поскольку власти полагают, что рекордно высокие цены на электричество грозят привести к массовым беспорядкам.

