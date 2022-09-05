Товары Disney могут начать ввозить в РФ по свободному импорту

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила уточнить возможности бизнеса ввозить в РФ по параллельному импорту зарубежные товары, которые созданы усилиями двух брендов, один из которых разрешен к свободному импорту, а другой – нет. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, при урегулировании вопроса интеллектуальных прав с обеих сторон российский бизнес сможет свободно ввозить продукцию, сделанную в рамках сотрудничества. Таким образом, согласования ввоза товара от второго бренда не потребуется.

Как отметил в письме Минпромторгу РФ президент АКИТ Артем Соколов, игрушка из мира Marwell создана компанией Lego с использованием интеллектуальной собственности Disney. Однако при ввозе товара в рамках параллельного импорта в РФ может возникнуть проблема на границе во время проверки документов ФТС, так как Lego разрешен к параллельному импорту, а бренды Disney – нет, соответственно, в базе ФТС они будут значиться как охраняемые законом.

Таким образом, таможня может сообщить о попытке ввоза в России правообладателю. Однако в связи с уходом Disney с российского рынка отечественные компании не смогут получить ее одобрения. Кроме того, могут возникнуть проблемы со стороны Роспатента, так как ведомство указывает их как зарегистрированные товарные знаки.

В июле компания – производитель конструкторов из Дании Lego приняла решение прекратить коммерческую деятельность в РФ и прервать отношения с управляющей 81 магазином в стране Inventive Retail Group.

В начале марта The Walt Disney Company приостановила поставки своих фильмов в кинотеатры России. В компании такое решение связали со специальной военной операцией на Украине.

Позже The Walt Disney Company объявила о приостановке деятельности по производству новой продукции, лицензированию и круизной линии Disney Cruise Line в России. Сообщалось, что решение затронет и журнал National Geographic.

