Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Оклады повысят на 4,3% в соответствии с уровнем инфляции. Повышение ожидает военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.
Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов.
Ранее Владимир Путин заявил, что с 1 октября военным пенсионерам повысят пенсии на 4,3%. Также в этом году увеличат довольствие военнослужащим. Повышение уровня доходов пенсионеров является приоритетом властей РФ, подчеркнул президент.
На днях Дмитрий Медведев заявил, что число людей с доходами ниже прожиточного минимума через пять лет должно уменьшиться вдвое. Глава правительства также отметил, что двукратное увеличение пособия по безработице – это общие меры, которые обязательно должны быть дополнены адресной системой поддержки.
Сообщается также, что с 2020 года Росстат будет подсчитывать уровень состояния граждан с помощью новой информационной системы. Она позволит учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая различные факторы благосостояния.
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