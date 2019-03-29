Назван размер соцпенсии после индексации

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После индексации, которая пройдет 1 апреля, средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Об этом сообщает сайт Пенсионного фонда России.

Выплату получат около 3,2 миллиона пенсионеров. Дети-инвалиды и инвалиды с детства первой группы получат 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.

Гражданам, которые получили военную травму, выплатят 31,3 тысячи рублей. А ветеранам Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии, – 37,4 тысячи рублей.

Вместе с тем вырастут выплаты военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, участникам войны, а также гражданам, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. По закону размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.