Пенсии повысят сверх прожиточного минимума

Закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума одобрили в Совете Федерации. Решение сенаторы приняли на заседании верхней палаты парламента.
Прежде документ, направленный на повышение выплат неработающим пенсионерам, приняли в третьем, окончательном чтении Госдумы.
По закону размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. Таким образом, граждане получат и доплаты в полном объеме, и проиндексированную пенсию.
Перерасчет произведут с 1 января текущего года. Причитающиеся пенсионерам средства выплатят не позже 1 июля.
Кроме того, закон изменяет порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера. Отныне величину прожиточного минимума пенсионера определят по потребительской корзине и индексу цен на продукты, непродовольственные товары и услуги.
Это значит, что сначала социальную доплату сравняют с прожиточным минимумом в регионе. А затем проиндексируют пенсию и ежемесячные денежные выплаты.
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