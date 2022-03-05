X5 Group ограничила объем продаж ряда товаров в одни руки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Продовольственный ретейлер X5 Group на фоне повышенного спроса принял решение ограничить в ряде категорий количество товаров, которое один покупатель может приобрести за раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
"Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток" ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров", – отметили в компании.
Уточняется, что в последнее время россияне стали массово скупать сахар, гречку, подсолнечное масло и другие товары первой необходимости. На этом фоне, несмотря на наличие достаточного количества продукции на складах, магазины не успевают фасовать и вовремя доставлять товары в торговые точки.
Ранее стало известно, что ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Как отмечали в ФАС, торговые сети примут на себя обязательства по минимизации наценок на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, свекла, морковь, лук).
На фоне нестабильной экономической ситуации цены растут не только на продукты питания. Так, поднялись цены на детские товары в сети магазинов "Детский мир". Обоснованность последних намерены проверить в Федеральной антимонопольной службе.
"Антимонопольная служба запросила у группы компаний "Детский мир" необходимую для этого информацию, в том числе о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году", – говорится в сообщении на сайте ФАС.
До этого в ведомстве объявили о сокращении срока выдачи предостережений за необоснованные публичные прогнозы о повышении цен с 10 до 2 дней. Такое решение было принято в целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых российских рынках.
Производители и ассоциации не ожидают пустых полок в российских магазинах
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