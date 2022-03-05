Россиян предупредили о подорожании чая и кофе

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В России в ближайшее время закупочные цены на чай и кофе для магазинов могут вырасти из-за курса доллара, при этом стоимость этих товаров для потребителей может измениться не так существенно, рассказал РИА Новости гендиректор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
"На фоне ситуации вокруг Украины производители кофе и чая стали требовать от российских импортеров стопроцентной предоплаты, а из-за повышения курса иностранных валют закупки для отечественных компаний стали еще дороже", – рассказал Чантурия.
По его словам, закупочные цены, вероятнее всего, могут вырасти соразмерно изменению курса доллара. При этом увеличение стоимости чая и кофе для конечных потребителей может быть не столь существенно за счет уменьшения наценки ретейлеров и ее дифференцирования для разных ценовых категорий.
Чантурия подчеркнул, что устойчивость цепочки поставок можно сохранить путем скорейшего и адекватного восприятия новой стоимости товара со стороны розничных магазинов.
Ранее сообщалось, что ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Как отмечали в ФАС, торговые сети примут на себя обязательства по минимизации наценок на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, свекла, морковь, лук).
4 марта ФАС объявила о сокращении срока выдачи предостережений за необоснованные публичные прогнозы о повышении цен с 10 до 2 дней. Такое решение было принято в целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых российских рынках.
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