Устойчивость российской экономики к санкциям поразила зарубежных экспертов – СМИ

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Устойчивость экономики РФ к санкциями западных стран поразила зарубежных экономистов, которые полагали, что первый раунд рестрикций приведет к катастрофическому спаду. Об этом сообщает издание Financial Times.

Эксперты отметили, что России удалось выкарабкаться из рецессии, избежав при этом попыток Запада ограничить доходы РФ от продажи энергоносителей и увеличив расходы на оборону.

В частности, Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз роста ВВП России до 2,6% в этом году, что на 1,5% больше, чем в октябре прошлого года.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что Запад все меньше понимает ситуацию с российской экономикой, поскольку смотрит в прошлое и не учитывает, насколько она стала крепка.

До этого Владимир Путин заявил, что рост валового внутреннего продукта России по итогам 2023 года при уточнении показателей может быть выше 3,5%. Президент сослался на слова премьера страны Михаила Мишустина, который отметил, что показатель увеличения ВВП может быть "чуть повыше" 3,5%.

Путин заявил, что экономика РФ, в отличие от других стран, продолжит расти