Стоимость биткоина поднялась выше 40 тысяч долларов

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Стоимость биткоина во время торговой сессии в понедельник, 4 декабря, превысила 40 тысяч долларов впервые с 25 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Согласно данным на 03:15 по московскому времени, биткоин вырос в цене до уровня в 40,126 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что Центробанк России зафиксировал увеличение рисков, которые связаны с вложениями граждан РФ в криптоактивы, из-за запуска альтернативных биржевых площадок.

До этого директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что решение о регулировании криптовалюты, которое обсуждалось в Минфине России и Центробанке, необходимо принимать быстрее.

"Актуальный репортаж": как не "прогореть" на криптовалюте