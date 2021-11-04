В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока – 2" до конца года

Фото: depositphotos/63ru78
Сертификация проекта "Северный поток – 2" может не завершиться к началу 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия".
Как объяснил изданию глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст, вывод федерального министерства экономики ФРГ о безопасности "Северного потока – 2" для Германии и ЕС является правильным. При этом депутат усомнился в том, что трубопровод начнет поставлять газ в ФРГ до конца текущего года.
"На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт", – поделился мнением Эрнст.
В свою очередь, депутат германского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Ян Нольте выразил мнение, что сертификация российского проекта может продлиться до января 2022 года. Он отметил, что проблемой станет проверка Еврокомиссии, так как "Северный поток – 2" имеет много политических противников.
"Все эти месяцы могут быть потрачены впустую. Потребителям в Европе, страдающим от высоких цен на газ, будет сложно с этим справиться", – допустил Нольте.
В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.
13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: