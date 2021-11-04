В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока – 2" до конца года

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Сертификация проекта "Северный поток – 2" может не завершиться к началу 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия".

Как объяснил изданию глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст, вывод федерального министерства экономики ФРГ о безопасности "Северного потока – 2" для Германии и ЕС является правильным. При этом депутат усомнился в том, что трубопровод начнет поставлять газ в ФРГ до конца текущего года.

"На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт", – поделился мнением Эрнст.

В свою очередь, депутат германского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Ян Нольте выразил мнение, что сертификация российского проекта может продлиться до января 2022 года. Он отметил, что проблемой станет проверка Еврокомиссии, так как "Северный поток – 2" имеет много политических противников.

"Все эти месяцы могут быть потрачены впустую. Потребителям в Европе, страдающим от высоких цен на газ, будет сложно с этим справиться", – допустил Нольте.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.