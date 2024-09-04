Глава "Росатома" заявил, что азиатские рынки ожидают российские атомные технологии

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Азиатские рынки ожидают российские атомные технологии, несмотря на попытки стран Запада отрезать РФ от мировых рынков. Такое заявление сделал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на Восточном экономическом форуме.

"Несмотря на все попытки как-то отрезать Россию, "Росатом" от мировых рынков, азиатские рынки нас ждут", – цитирует его ТАСС.

Лихачев подчеркнул, что Россия способна привнести качественно новый уровень развития на эти рынки и создать новое качество технологического уклада этих стран.

Ранее в "Росатоме" сообщили, что первый энергоблок атомной электростанции "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию. По словам генерального директора "Аккую Нуклеар" Анастасии Зотеевой, Россия выполнила все требования турецкого законодательства и международных стандартов сооружения АЭС.

АЭС "Аккую" стала первой атомной электростанцией в Турции. Согласно задумке, после ввода в эксплуатацию она начнет покрывать до 10% потребностей страны в электричестве.

