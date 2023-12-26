Полный запуск АЭС "Аккую" внесли в план развития Турции до 2028 года

Фото: телеграм-канал "Росатом"

Власти Турции, согласно стратегическому плану развития страны до 2028 года, планируют полный ввод в строй атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие положения в утвержденном властями плане развития страны на 2024–2028 годы.

"Все энергоблоки атомной электростанции "Аккую" начнут производить электроэнергию. Продолжатся усилия по увеличению мощности атомных электростанций [в Турции]. Будут проводиться исследования новых технологий, таких как малые модульные реакторы, ядерный синтез, реакторные технологии следующих поколений", – говорится в материале.

Турецкое руководство также планирует создать в стране полигон для безопасного захоронения ядерных отходов, повысить применение ядерных технологий в электроэнергетике, добавить АЭС в список источников производства электричества в государстве, а также увеличить участие турецкой промышленности в сфере ядерной энергетики и технологий.

Кроме того, правительство Турции хочет добиться к 2053 году нулевых выбросов, для этого упор будет делаться на использование более чистых источников энергии. При этом природный газ для республики останется одним из наиболее приоритетных источников в энергетике.

"Будет продолжена разработка газового месторождения Сакарья в Черном море и увеличение его производственных мощностей. Объемы подземного хранилища природного газа на озере Туз будут увеличены до 8,8 миллиарда кубических метров", – следует из документа.

В плане развития страны также отмечается, что пропускную способность Трансанатолийского газопровода TANAP увеличат в два раза – до 32 миллиардов кубических метров в год. Благодаря этому укрепится инфраструктура транспортировки газа из Каспийского бассейна в Европу.

Помимо этого, в стране будут проводить исследования рынков и технических аспектов для превращения страны в центр торговли энергоресурсам.

Ранее в "Росатоме" сообщили, что первый энергоблок атомной электростанции "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию. По словам генерального директора "Аккую Нуклеар" Анастасии Зотеевой, Россия выполнила все требования турецкого законодательства и международных стандартов сооружения АЭС.

АЭС "Аккую" стала первой атомной электростанцией в Турции. Согласно задумке, после ввода в эксплуатацию она начнет покрывать до 10% потребностей страны в электричестве.



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