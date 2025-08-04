Крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение открыто в Бразилии

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

На юго-востоке Бразилии открыли крупнейшее за последние 25 лет нефтегазовое месторождение, передает Life.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы британской энергетической компании ВР.

Месторождение Бумеранге находится в бассейне Сантос, расположенном в 400 километрах от Рио-де-Жанейро. Его площадь превышает 300 квадратных километров.

После информации о его обнаружении акции ВР на Лондонской бирже выросли на 1,5%. Кроме того, в компании подчеркнули, что в 2025 году было обнаружено уже 10 месторождений.

Ранее на северо-западе Польши нашли крупнейшее в истории страны месторождение нефти и газа. Скважина, пробуренная в Балтийском море неподалеку от города Щецин, позволила подтвердить наличие 22 миллионов тонн сырой нефти и 5 миллиардов кубометров природного газа промышленного качества.

Запас нефти в этом месторождении оценивается в 33 миллиона тонн, а газа – в 27 миллиардов кубометров.

