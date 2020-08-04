Курс доллара на Мосбирже опустился до 72,98 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара на Московской бирже опустился до 72,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Таким образом, доллар снизился по отношению к рублю на 0,2%. Курс евро опустился на 1,1%, достигнув 85,11 рубля. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,23% – до 44,05 доллара за баррель.
Ранее руководитель консультационной практики "Управлеченские решения деловых проблем", кандидат экономических наук Евгений Змиев заявил, что нынешние изменения курсов евро и доллара вызваны корректировкой стоимости нефти.
По словам Змиева, курс рубля сильно снизился на фоне падения стоимости нефти (до 40 долларов за баррель). А дальнейшие процессы уравновешивания курса были вызваны использованием снижающих механизмов монетарных властей.
До этого глава Сбербанка Герман Греф предположил, что рубль может укрепиться по отношению к доллару и стоить "плюс-минус 60" до конца 2020 года. По его словам, национальная валюта РФ в значительной степени зависит от цены на нефть и ее движение сложно спрогнозировать.
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