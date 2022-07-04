Минфин РФ предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 трлн руб – СМИ

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Министерство финансов РФ предложило уменьшить траты из бюджета, направленные на реализацию госпрограмм, на 557 млрд рублей в 2023 году, на 539 млрд рублей в 2024 году и на 534 млрд рублей в 2025 году. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Минфина.

Отмечается, что больше всего расходов планируется снять с госпрограмм "Развитие транспортной системы" – 390 млрд рублей за период с 2023 по 2025 год, около 150 млрд за следующие три года с госпрограммы "Научно-технологическое развитие" и 120 млрд рублей с программы "Обеспечение обороноспособности страны" за тот же период.

Представитель министерства добавил газете, что такое решение было принято с целью приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях.

Ранее в Минфине заявили, что Россия направила платежи по еврооблигациям заблаговременно и в полном объеме, однако из-за действий финансовых посредников за рубежом средства не дошли до конечных получателей.

В министерстве подчеркнули, что произвели платежи с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. В Минфине отметили, что дефолтом, согласно эмиссионной документации, является отсутствие платежа со стороны должника.

В ведомстве напомнили, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина. В случае неполучения выплат по еврооблигациям в министерстве посоветовали обращаться в соответствующие финансовые институты.

Позже член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что дефолт наступил не в России, а в странах Запада, захвативших российские деньги. По его словам, дефолт должны объявлять те страны, которые по собственной вине не могут получить от России свои деньги.

