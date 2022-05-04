Цена фьючерса на нефть марки Brent достигала 111 долларов за баррель впервые с 19 апреля

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Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent замедлила рост и достигла 111 долларов за баррель впервые с 19 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 22:13 по московскому времени стоимость фьючерса замедлила рост до 5,28% и составила 110,44 доллара за баррель.
Немного раньше, в 21:53 мск цена нефти марки Brent росла на 5,74%, до 111 долларов за баррель. В последний раз подобная стоимость фьючерса отмечалась 19 апреля.
При этом к 22:13 по московскому времени стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,42%, до 107,95 доллара за баррель.
Ранее генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, способных заменить объемы экспорта российской нефти. Он пояснил, что потенциальную потерю экспорта из-за санкций или добровольных ограничений ощутит весь энергетический рынок.
В свою очередь, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупредил жителей страны о росте цен на бензин и дизель на фоне санкций.
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