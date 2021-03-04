"Академик Черский" после завершения испытаний приступит к укладке "Северного потока – 2"

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Судно-трубоукладчик "Академик Черский" приступит к укладке трубопровода "Северный поток – 2" в территориальных водах Дании, когда завершатся испытания, сообщает РИА Новости.

Судно вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда, чтобы провести ходовые и предэксплуатационные испытания.

Nord Stream 2 AG направила необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы проведут в соответствии с полученными разрешениями.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев объявил, что Украина готова к запуску трубопровода "Северный поток – 2", и подчеркнул, что дефицита газа в стране не ожидается.

19 января 2020 года в США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". В список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".

Позднее в администрации США заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Сообщалось, что американские власти продолжают следить за завершением строительства газопровода.