"Академик Черский" после завершения испытаний приступит к укладке "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" приступит к укладке трубопровода "Северный поток – 2" в территориальных водах Дании, когда завершатся испытания, сообщает РИА Новости.
Судно вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда, чтобы провести ходовые и предэксплуатационные испытания.
Nord Stream 2 AG направила необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы проведут в соответствии с полученными разрешениями.
Ранее глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев объявил, что Украина готова к запуску трубопровода "Северный поток – 2", и подчеркнул, что дефицита газа в стране не ожидается.
19 января 2020 года в США ввели санкции против судна "Фортуна", которое укладывает "Северный поток – 2", и его владельца – компании "КВТ-Рус". В список вошли еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра".
Позднее в администрации США заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Сообщалось, что американские власти продолжают следить за завершением строительства газопровода.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: