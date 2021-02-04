Официальный курс евро снизился до 90,92 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ объявил официальный курс евро к рублю на пятницу, 5 февраля. По данным регулятора, европейская валюта оценивается в 90,92 рубля.

Таким образом, снижение относительно предыдущего дня составило 64 копейки.

Аналогичная тенденция подчеркивается в случае с долларом. Официальный курс американской валюты будет на 35 копеек ниже четверга – то есть зафиксируется на уровне 75,72 рубля.

4 февраля цена нефти Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:58 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31% – до 58,87 доллара за баррель. За несколько минут до этого стоимость достигала отметки в 59,01 доллара.