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Москва 24

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Экономика

11:51

Эксперт оценил объем транзита российского газа через Украину в январе

экономика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал сообщение компании "Нафтогаз" о транзите российского газа через Украину в январе, превысивший 2,5 миллиарда кубометров, передает RT.

Рыков отметил, что контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год, уточнив, что январские показатели транзита российского газа не являются большими.

"И с этой точки зрения считаю, что прокачали нормальный объем. А дальше он увеличится, на следующую зиму тоже будет расти", – сказал эксперт.

С другой стороны, отметил Рыков, достаточно много газа уже было закачано в подземные хранилища в Европе в связи с событиями вокруг "Нафтогаза", "Северного потока – 2", поэтому локально спрос и должен был упасть.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что тариф на транзит российского газа по территории Украины повысили. Отмечалось, что "Газпром" будет в 2020 году платить "Нафтогазу" как минимум на 2 процента больше, чем в прошлом.

В конце декабря прошлого года Москва и Киев подписали соглашения по продолжению транзита газа через украинскую территорию. Срок нового договора составляет 5 лет. 1 января Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с РФ.

Стороны подписали протокол по газовому сотрудничеству 20 декабря. По соглашению "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.

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