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Проект о маркировке энергетиков могут рассмотреть в Госдуме в этом году, рассказал председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил гражданам высказать свое мнение по данному вопросу через голосование в телеграм-канале. Законопроект поддержали 85% участников опроса.

"Результаты голосования, а также то, что его запустил председатель Госдумы, дают большие шансы на рассмотрение этого законопроекта. Не прошло и недели после того, как была анонсирована эта инициатива, и какие результаты мы видим. Не исключаю, что до нового года эти нормы могут быть рассмотрены", – передает РИА Новости слова Нилова.

Ранее правительство РФ отложило до 1 декабря 2024 года вопрос введения обязательной маркировки молочной продукции для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов. Это позволит предпринимателям увеличить автоматизацию производства, а также даст время для подготовки к дальнейшей обязательной маркировке.

Позже стало известно, что с 1 апреля планируется начать поэтапное введение обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб. Производители должны будут зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров.



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