Юрист поддержал идею увеличения шрифта на упаковках продуктов

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев поддержал идею увеличения шрифта на упаковках продуктов питания. Об этом сообщает RT.

Он считает, что нечитаемые этикетки с ключевой информацией о товаре создают для потребителей неудобства. По его словам, иногда этим пользуются производители с целью скрыть не совсем качественный товар.

Он уверен, что предложение об увеличении шрифта заслуживает внимания лишь в том случае, если это не повлечет за собой подорожание продуктов.

Соловьев уточнил, что целесообразно сосредоточиться на изменении требований к самой продукции, создании новых ГОСТов, лабораторий и экспертных центров, которые бы следили за их соблюдением.

Инициативу об увеличении шрифта выдвинул директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, миллионы россиян, находясь в магазине, не могут прочитать важную информацию о товаре (состав, срок годности, адрес производителя) из-за маленького шрифта. Свое обращение он направил на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.



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