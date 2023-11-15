В ГД предложили убрать образы исторических сооружений с алкоголя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить производителям алкоголя использовать изображения архитектурных памятников для дизайна своей продукции, сообщает RT.

По словам парламентария, в течение последних лет федеральные власти принимают меры, чтобы сформировать здоровый образ жизни в обществе и снизить потребление алкоголя.

В частности, Хамзаев напомнил, что в российских регионах ввели ограничения на розничную реализацию спиртных напитков ночью. Кроме того, производителям алкогольной продукции запретили использовать рекламу в СМИ и в интернете для продвижения своих товаров.

В то же время он подчеркнул, что дизайн упаковки товара также имеет информационное и визуальное наполнение, которое может привлекать покупателей. И в этой области производители алкогольных напитков сегодня никак не ограничены, заметил депутат.

Он пояснил, что, посещая алкогольные секции в продуктовых магазинах, можно заметить, что немалая доля розничной тары алкоголя содержит изображения московских, петербургских и других российских памятников архитектуры, в том числе культовых сооружений, которые вызывают у россиян чувство гордости.

При этом Хамзаев заметил, что эти исторические и культовые объекты не имеют никакого отношения к алкогольной продукции, а использование их образов на этикетках – это лишь маркетинговый ход с целью повышения продаж.

В связи с этим он призвал Минпромторг запретить производителям алкогольных напитков использовать на розничной упаковке изображения памятников светской и культовой архитектуры, за исключением исторических винных заводов и других объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии.

Хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления спиртным может развиться бесплодие. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

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