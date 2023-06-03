Правительство РФ разрешило заходить иностранным судам в порт Тикси в Якутии

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Правительство РФ включило порт Тикси на побережье моря Лаптевых на севере Якутии в перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, говорится в телеграм-канале кабмина.

Ожидается, что это позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Его грузооборот составит порядка 30 миллионов тонн в год.

В кабмине ожидают, что реализация проекта поспособствует созданию новых перевалочных мощностей, появлению новых рабочих мест и развитию Северного морского пути.

Ранее Владимир Путин сообщил, что у России есть планы развития Северного морского пути вместе со странами-партнерами. Как подчеркнул российский президент, его развитие является стратегическим приоритетом страны. На проекте не будут экономить, резюмировал президент.

До этого Путин сообщил, что Россия и Китай готовы учредить рабочий орган по развитию Северного морского пути. Такое заявление было сделано после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. РФ считает перспективным сотрудничество с КНР в освоении транзитного потенциала пути, отметил президент.

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