Цена на нефть марки Brent поднялась выше 121 доллара за баррель

Фото: depositphotos/Petrovich99
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE поднялась выше 121 доллара за баррель впервые с 24 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
Как уточняется, по данным на 22:25 по московскому времени стоимость Brent ускорила рост, находится на уровне 121,27 долларов за баррель (+3,11%). В свою очередь, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2022 года дорожает до 120,26 долларов за баррель.
Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта. По состоянию на 03:10 по московскому времени цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54%.
В свою очередь, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупредил жителей страны о росте цен на бензин и дизель на фоне санкций.
До этого сообщалось, что общие расходы Германии на импорт товаров из России по итогам марта выросли на 77,7% и составили 4,4 миллиарда евро. При этом импортный объем, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, сократился на 27,8%. Рост расходов произошел по причине увеличения цен на сырье, включая нефть и природный газ.
Россия зарабатывает около 20 млрд долларов в месяц на нефти и нефтепродуктах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: