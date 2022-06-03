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Экономика

03 июня, 23:32

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 121 доллара за баррель

экономика

Фото: depositphotos/Petrovich99

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE поднялась выше 121 доллара за баррель впервые с 24 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Как уточняется, по данным на 22:25 по московскому времени стоимость Brent ускорила рост, находится на уровне 121,27 долларов за баррель (+3,11%). В свою очередь, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2022 года дорожает до 120,26 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара за баррель впервые с 24 марта. По состоянию на 03:10 по московскому времени цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54%.

В свою очередь, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупредил жителей страны о росте цен на бензин и дизель на фоне санкций.

До этого сообщалось, что общие расходы Германии на импорт товаров из России по итогам марта выросли на 77,7% и составили 4,4 миллиарда евро. При этом импортный объем, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, сократился на 27,8%. Рост расходов произошел по причине увеличения цен на сырье, включая нефть и природный газ.

Россия зарабатывает около 20 млрд долларов в месяц на нефти и нефтепродуктах

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