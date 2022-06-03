"АвтоВАЗ" возобновит выпуск автомобилей Lada Granta 8 июня

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Завод "АвтоВАЗ" в Тольятти начал подготовку к возобновлению производства автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня", – говорится в сообщении.

На заводе уже возобновлена работа подразделений по производству двигателей и шасси, а также штамповочное подразделение и логистика.

В марте "АвтоВАЗ" приостанавливал работу линии сборки B0 из-за перебоев с поставками электронных компонентов. За дни простоя сотрудникам выплатили 2/3 от среднего заработка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

