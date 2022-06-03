Финансист заявил, что серьезных последствий продажи Китаем госдолга США не будет

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Даже полная распродажа гособлигаций США со стороны Китая не вызовет коллапса. Таким мнением поделился агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-Рэш" Олег Шибанов.
Как пояснил эксперт, совокупный долг Америки составляет около 30 триллионов долларов, а у Китая порядка 1 триллиона облигаций, то есть примерно 3%. В свою очередь, Федеральная резервная система сможет выкупить эти облигации на баланс в случае необходимости. При этом ставки даже не слишком сильно поменяются.
"США и Китай вряд ли бы хотели идти на крайние меры, то есть на широкие санкции со стороны США или ответные действия Китая", – отметил Шибанов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает политику Пекина наиболее серьезным вызовом международному порядку в долгосрочной перспективе.
"Китай является единственной страной, у которой есть намерения изменить международный порядок и растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы сделать это", – подчеркнул госсекретарь США.
До этого президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ призвал Соединенные Штаты к осторожности в высказываниях о регионе.
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