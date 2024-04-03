Инвесторы арендовали свыше 60 зданий по городской программе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По городской льготной программе "1 рубль за квадратный метр в год" предприниматели арендовали в столице уже 62 здания и помещения для открытия бизнеса в объектах культурного наследия, размещения детских образовательных учреждений и гостиниц. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, 29 из арендованных зданий находятся в центре столицы, девять – на востоке, семь – на юго-востоке, пять – на северо-западе, по три – на западе, севере и юге, два – на юго-западе города и один – в Зеленограде.

В свою очередь, Ефимов отметил, что благодаря льготной программе, которая стартовала в 2012 году, культурный облик Москвы значительно преобразился, а также появилась возможность реализации новых проектов, а бизнес теперь может пользоваться столичной недвижимостью по символической цене.

Ранее Ефимов рассказал, что по этой же программе в столице стартовали восстановительные работы 19 зданий. По его словам, среди зданий находятся 13 объектов культурного наследия, четыре здания для размещения учреждений образования и два – для открытия гостиниц. Общая площадь всех сооружений превысила 11 тысяч квадратных метров.

